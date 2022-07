ICT услугите на А1 подкрепят изграждането на надеждна и сигурна инфраструктура за бизнеса и публичните инстит

Разрастващите се IT и ICT екипи, в комбинация с партньорствата със световни технологични компании, дават на корпоративните клиенти на А1 силно преимущество в дигиталната ера

„Човешкият капитал е най-важният елемент за изграждане и поддържане на надеждна и защитена IT инфраструктура. Институциите и големите компании срещат все по-големи трудности да наемат и поддържат достатъчно квалифициран и многоброен IT екип, което прави ICT услугите и специализираните IT експерти на А1 още по-привлекателна възможност.“ Това заяви Мартин Филев, мениджър „ICT проекти за корпоративни клиенти“ в А1 България, по време на участието си в панелна дискусия, посветена на IT инфраструктурата, част от 17-тата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2022“.

Мартин Филев представи възможностите на А1 да предоставя високотехнологични решения „като услуга“ в сферата на софтуера, инфраструктурата, системната интеграция и киберсигурността. Той подчерта, че благодарение на партньорства с водещи световни компании и нарастващия екип от висококвалифицирани IT и ICT експерти, компанията предлага на организациите в страната отличен вариант за справяне с дефицита на технологични експерти, така че фирмите да могат да съсредоточат усилията си върху основната си дейност. Той подчерта, че все повече компании и организации се обръщат към А1 за „изнасяне“ на IT експертните си функции и позиции под формата на външна услуга. По неговите думи това осигурява на публичните институции и бизнеса както по–високо ниво на експертиза в поддръжката на системите и крайните им устройства, така и помага за намаляване на разходите за поддръжка на собствени експерти и сертифицирането им. Според Мартин Филев това се дължи и на факта, че екипите на А1 в направление „ИТ и дигитална трансформация“ и „Мрежа и услуги“ се разширяват в последните години с повече висококвалифицирани експерти, а компанията се превръща във все по-предпочитан IT работодател в страната.

Модератор на панелната дискусия, посветена на IT инфраструктурата, беше Любо Георгиев от Сдружение за градски политики. Заедно с Мартин Филев от А1 България, в разговора се включиха още Андрес Гавира Ецел, водещ инженер по дигитална инфраструктура в Европейската инвестиционна банка, Младен Петров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, Васил Величков, съветник на вицепремиера в оставка Калина Константинова и проф. Силвия Илиева, директор на института GATE. Те се обединиха около мнението, че IT инфраструктурата става все по-ключова за доброто функциониране на много други инфраструктури, а амбицията за цялостна свързаност, комуникация в реално време, и автоматизацията я превръщат в поле на постоянни иновации и силна конкуренция.

Друга ключова тема в дискусията бяха политиките на институциите в Европейския съюз към използването и съхраняването на данни и изискванията към всички участници в екосистемата. Според Мартин Филев те имат своите сериозни основания предвид факта, че концентрирането на огромни количества лични и чувствителни данни в организации, които не са под юрисдикцията на EС и работят по различни свои правила, носи много рискове за крайните потребители и за бизнеса. Той посочи, че това е била и част от причината А1 Group, част от която е А1 България, да придобие един от лидерите на пазара на cloud решения, регистрирани в Европа – Exoscale. По този начин корпоративните клиенти, които се доверяват на услугите на А1, могат да разчитат, че данните им са в сигурни ръце - в професионални центрове за данни в ЕС и се съхраняват според най-добрите практики и при спазване на регулациите. Мартин Филев добави, че все още голяма част от клиентите не се доверяват в пълна степен на cloud услугите и предпочитат данните им да бъдат съхранявани на инфраструктура, която е предназначена за тях. Затова А1 предлага и услугата Virtual Data Center, която им осигурява такава възможност, използвайки като услуга сървъри за техните нужди в център за данни на А1, като инфраструктурата е изградена изцяло спазвайки изискванията на GDPR регламента.