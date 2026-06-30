Германски гигант закрива центъра си в София. Стотици служители остават на улицата

Големият преход към бъдещето на автомобилите взе първата си мащабна жертва на българския пазар на труда. Германският технологичен и индустриален лидер „Бош“ обяви, че напълно ще преустанови дейността на своя Инженеринг център в София до средата на 2027 година. Това радикално преструктуриране ще засегне директно около 670 висококвалифицирани служители у нас. Около 400 работни места ще бъдат закрити още в рамките на настоящата 2026 година, а останалите позиции ще бъдат поетапно оптимизирани до финала на процеса.

Кризата в Европа и капанът на регулациите

Решението на централното ръководство е част от мащабна глобална консолидация на инженеринговата дейност на концерна. Тя е продиктувана от дълбоките структурни промени и безпрецедентните предизвикателства в световния автомобилен сектор. Наблюдава се сериозен спад в производството на превозни средства на Стария континент. В същото време се случва фундаментална трансформация на технологиите и пазарната среда. Потребителското търсене масово се измества към пазари извън пределите на Европа.

Като ключови негативни фактори от „Бош“ посочват липсата на достатъчно ясна и стабилна регулаторна рамка за иновации като водородните технологии. Забавеното навлизане на електрическата мобилност и автоматизираното шофиране също играят роля. Високите производствени разходи и засиленият конкурентен натиск от външни пазари допълнително усложняват ситуацията. Всичко това налага спешни корекции в глобалното присъствие на компанията, за да се съобрази капацитетът с реалните пазарни потребности.

Ангажиментът към България остава

Въпреки тежкия удар за ИТ и инженерния сектор в София, германският концерн остава обвързан с пазара ни. Компанията развива успешен бизнес в страната вече повече от тридесет години. След затварянето на софийския център, „Бош“ ще продължи търговската си дейност у нас чрез други свои ключови направления. Става дума за автомобилно оборудване, електроинструменти, решения за сградни технологии и Home Comfort. На пазара остават да оперират и утвърдените дружества за домакински уреди и дигитални технологии.

Към края на изминалата година общият брой на служителите на „Бош“ в България надхвърляше хиляда души. За същия период компанията отчете мащабен оборот на родния пазар в размер на 196 милиона евро, което се равнява на близо 383 милиона лева. Закриването на софийския офис обаче доказва, че дори отличните финансови резултати не могат да спасят локалните филиали, когато глобалната икономическа тектоника се разклати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com