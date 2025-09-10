Георги Тахов посочи ползите за икономиката с приемането на еврото

Еврото е валутата на стабилността, доверието и предвидимостта. Точно от тези фактори се нуждае нашата икономика днес, каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на информационна среща в Добрич, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, предава БТА.



По негови думи приемането на България в еврозоната дава ясни сигнали за това, че страната ни стои стабилно на европейските пазари, надежден партньор е в рамките на Европейския съюз, както и в международните икономически отношения.



"Влизането ни в еврозоната ще даде реални ползи за бизнеса и гражданите. Ще имаме по-голяма ценова прозрачност, улеснена търговия, както и по-лесен достъп до инвестиции. Ще се създаде по-сигурна и предвидима икономическа среда, която ще насърчи както растежа, така и ще засили доверието към България като естествен икономически партньор", обясни министър Тахов пред присъстващите.



Според него важен ефект от присъединяването на България в еврозоната ще бъде ускоряването на реформи в различни сектори - администрация, публични финанси, услуги.

"То ще повиши ефективността на институциите и ще приближи страната ни до стандартите на най-развитите европейски икономики", допълни министърът на земеделието и храните.



Той подчерта, че за сектор "Земеделие" въвеждането на еврото няма да се отрази по никакъв начин на финансовия ресурс, който е залегнал към Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони през програмен период 2023-2027 година, както по Програмата за морско дело и рибарство 2021-2027 година.



"Бюджетите по тези инструменти в земеделието още от самото начало са планирани в евро, средствата ни ще останат в пълен размер, ангажиментите към всички бенефициенти, които са земеделски производители, ще останат непроменени", обясни министър Тахов.



По негови думи еврото ще даде повече възможности на бизнеса, особено на земеделските производители. "Нашите фермери ще могат да търгуват и печелят наравно с европейските си колеги. Ще се улесни достъпът на български земеделски продукти до европейски пазари. Еврото ще намали административната тежест, ще подобри условията и достъпа до привличен капитал, финанси, ще отпадне необходимостта от превалутиране при проекти и трансакции, което ще направи процедурите по-ефективни и прозрачни", обясни той.



Според него членството на България в еврозоната ще донесе ползи за всички. "То ще ускори модернизацията на страната ни и ще създаде нови условия и възможности за растеж и благосъстояние", каза още министърът.



Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

