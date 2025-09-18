Филип Морис Интернешънъл – стратегически инвеститор с икономическо въздействие от 290 млрд. евро в ЕС

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) публикува изследване за своето икономическо въздействие в ЕС (2019–2023), изготвено от EY-Parthenon. Резултатите потвърждават значимия принос на компанията за конкурентоспособността и индустриалната устойчивост, за заетостта и иновациите на Европа. Данните показват, че компанията е сред стратегическите инвеститори на континента, с общ икономически отпечатък от 290 млрд. евро.

Само през последните пет години ФМИ е подкрепила над 1 милион работни места в целия ЕС, включително над 21 хиляди директно заети в компанията през 2023 г. Сумата, изплатена като възнаграждения в европейската икономика, надхвърля 51 млрд. евро, като производителността на PMI е близо три пъти по-висока от средната за ЕС.

Общите инвестиции на компанията в Европа достигат 43,4 млрд. евро, насочени към дигитално земеделие, кръгови вериги на доставки и програми за младежка заетост. Над 19,6 млрд. евро са инвестирани в повече от 45 000 малки и средни предприятия, които укрепват локалните индустриални екосистеми, докато в научноизследователска и развойна дейност са вложени 2,3 млрд. евро, подпомагайки Европа като център за иновации и научен напредък.

Компанията е и значим износител – произведените в ЕС бездимни продукти носят 33,4 млрд. евро експортна стойност за периода, като само през 2023 г. тя достига 8,4 млрд. евро. С ръст от 12% на година, тези продукти вече се нареждат сред конкурентите на традиционни европейски износни продукти като зехтина, пшеницата и млечните продукти.

Фискалният принос на ФМИ за държавите членки е също впечатляващ – 181,3 млрд. евро данъчни приходи за пет години, от които над 38 млрд. евро през 2023 г. Само акцизните постъпления представляват над 80% от общата сума, като пряко подпомагат публичните бюджети за здравеопазване, климатични политики и социални програми.

От 2008 г. Филип Морис Интернешънъл е инвестирала над 14 млрд. щ.д. в световен мащаб за разработване, научна оценка, производство и комерсиализация на иновативни бездимни продукти с една смела цел: да сложим край на ерата на цигарите. Това не са просто цифри, това е трансформация и напредък. Нашето пътуване към бъдеще без дим носи реална, положителна промяна в Европа: днес над 40% от нашите глобални нетни приходи идват от бездимни продукти, произведени в 15 от нашите 19 европейски фабрики, заяви на пресконференция в Брюксел Масимо Андолина, Президент за Европа, ФМИ.

Компанията подчертава, че бъдещето на Европа зависи от способността ѝ да привлича инвестиции, да стимулира иновации и да използва човешкия капитал като двигател на конкурентоспособността. ФМИ настоява за прагматична и балансирана регулаторна рамка, която да подкрепя промяната към бъдеще без дим и да насърчава партньорства между публичния и частния сектор.

ЕС трябва да изгради регулаторна рамка, която привлича инвестиции, ускорява иновациите и овластява човешкия капитал. Това изследване доказва нашия ангажимент: напредъкът е факт, бъдещето без дим се изгражда всеки ден тук, в Европа, допълни Андолина.

Филип Морис България също отбелязва значителен напредък в трансформацията към бездимни продукти на местния пазар, като над 450 000 пълнолетни потребители в страната вече са преминали към иновативните алтернативи на компанията. За да подкрепи този преход, организацията разширява присъствието си в страната чрез устойчиви инвестиции, разрастване на веригата на доставки и увеличаване на преките и непреките работни места.

През последните пет години Филип Морис България е удвоила броя на служителите си, като 75% от доставчиците вече са български компании. Компанията допринася с 2.6% от общите данъчни приходи на държавата и 10.4% от приходите от акцизи, което подчертава нейното икономическо значение. В рамките на десет години са инвестирани 2.5 милиона лева в подкрепа на местните общности, особено в тютюнопроизводителните региони. Освен това, програмата за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до продукти обхваща над 11 000 търговски обекта, като гарантира отговорна търговия и отразява основните ценности на компанията – отговорност, почтеност и иновации в името на общественото здраве.

Трансформацията на ФМИ показва как бизнесът може да бъде двигател на устойчив растеж, като съчетава икономически резултати, научни иновации и социална отговорност. Със значителни инвестиции, силен експортен потенциал и милиарди данъчни приходи за европейските държави, компанията се позиционира като пример за това как индустрията може да допринася за конкурентоспособността на Европа и за нейното бъдеще без дим.

