Ето ги най-икономичните коли

Изборът на най-икономичния автомобил зависи от различни фактори, като тип гориво, условия на шофиране (градски или извънградски), и вашите предпочитания.

Ето някои от най-икономичните коли в различни категории към момента:

1. Най-икономични бензинови автомобили:

Toyota Aygo X (3.8–4.2 л/100 км) - малък и практичен автомобил за градско шофиране с нисък разход на гориво.

Hyundai i10 (4.5–5.0 л/100 км) - компактен градски автомобил, който предлага добра икономия и удобства за ежедневна употреба.



2. Най-икономични дизелови автомобили:

Peugeot 208 BlueHDi (3.8–4.0 л/100 км) - един от лидерите в икономията при дизеловите двигатели, особено за дълги пътувания.

Volkswagen Golf 2.0 TDI (4.0–4.5 л/100 км) - класически избор с висока ефективност и комфорт при шофиране на дълги разстояния.



3. Най-икономични хибриди:

Toyota Prius (4.3–4.5 л/100 км) - емблематичен хибриден модел, който комбинира отлична икономия на гориво с ниски емисии.

Honda Jazz Hybrid (4.0–4.5 л/100 км) - просторен и удобен хибриден автомобил, който е изключително ефективен в градски условия.



4. Най-икономични електромобили (по цена за изминат километър):

Hyundai Kona Electric (до 484 км пробег с едно зареждане) - предлага икономичност на база електрическо захранване и ниски разходи за поддръжка.

Tesla Model 3 Standard Range Plus (до 491 км пробег) - въпреки по-високата начална цена, електрическото задвижване и ниските експлоатационни разходи я правят икономична в дългосрочен план.



5. Ултраикономични алтернативи:

Dacia Sandero ECO-G (3.9–4.2 л/100 км) - използва LPG (газ) като гориво, което значително намалява разходите на километър.



Как да изберете най-икономичната кола за вас:

Градско шофиране: Изберете хибрид или малък бензинов автомобил.

Дълги разстояния: Дизеловите двигатели са по-подходящи.

Екологичност: Електромобилите са най-икономични в дългосрочен план, пише "Блиц".

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