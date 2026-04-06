Експерт разкри. Кой плаща най-дебелите имотни данъци

В Пловдив средната стойност на жилище достига 160 323 евро, което се равнява на около 1 567 евро за квадратен метър. От момента, в който обявата за имота се публикува, до успешното му продажба минават средно 38 дни.

Градът се откроява като предпочитано място за купувачи заради по-достъпните цени в сравнение със София, наличието на развиващи се индустриални зони, увеличаването на работните места и активното строителство на нови жилища.

За сравнение, средната цена на имот в столицата е значително по-висока - 333 108 евро, като цената на квадратен метър достига 2 716 евро, а сделките се реализират по-бързо – за около 29 дни.

През първото тримесечие на 2026 г. се наблюдава забавяне на имотния пазар в България, което води до по-дълъг период за реализиране на сделки.

Plovdiv24.bg припомня, че Съветът за икономически анализи (СИА) към Министерския съвет предлага повишаване на данъка върху сгради. Подобряване на данъчните оценки на имотите, което ще доведе до увеличение на данъка върху сгради, е препоръчано и от Световната банка.

В България текущите данъчни оценки често изостават от пазарните цени, което намалява приходите на общините и създава икономически изкривявания. На практика това ще доведе до по-справедливо облагане на имотния сектор, който дълго време е оставал относително щаден, и ще увеличи приходите на общините без да се създава допълнителен натиск върху финансовата стабилност.

"Амбициите са големи - местни данъци и такси искат да бъдат захранени, но най-голям данък ще платят хората, които живеят на най-хубавите локации, тъй като тяхната пазарна оценка е най-висока“, коментира анализаторът на имотния пазар и строителен предприемач Йоана Йотова в студиото на Bulgaria On Air.

Данъкът върху недвижимите имоти в Пловдив е 1.5 на хиляда (0.15%) върху данъчната оценка на имота. Може данъкоплатците да се възползват от 5% отстъпка при плащане до края на април.

По думите на Йотова по-бедните ще плащат т.нар. "данък лукс“. "Тук разграничаваме милионерите в активи от милионерите по портфейл. Това, че имаме много хубав имот на престижна локация, не означава, че хората, които живеят там, могат да си позволят да плащат високи данъци, защото същите тези хора едвам си плащат лекарствата“, допълни Йотова.

Тя предложи системата да се базира на доходността на семейството и броя активи, като се осигурят данъчни облекчения за многодетни семейства и пенсионери.

"Колкото и да искаме да вземем от една баба, няма как да ѝ вземем ризата от гърба. Държавата няма да стане по-силна, ако вземем пари от хора, които нямат“, подчерта експертът.

Йотова отбеляза, че българите не обичат да плащат данъци и сивият сектор остава значителен.

"Държавата се опитва да регулира тази система, но това е процес. Трябва да помислим как да подсилим държавата, като се плащат европейски данъци, без да се натоварват най-уязвимите групи“, каза тя.

Според Йотова е възможно "балонът“ в цените на имотите да се увеличи.

"Може да наблюдаваме спекула. Като инвеститори и строители плащаме немалки разходи - такси, данъци. Те се прехвърлят на крайния клиент, но трябва да има граница. Българите ще продължат да купуват имоти, защото пазарът предлага голям избор“, коментира тя.

Йотова отбеляза, че сделките се задържат, а клиентите стават все по-селективни.

"Клиентът избира внимателно при кого инвестира. Българският купувач става по-капризен, защото може да си го позволи и защото има разнообразие от оферти на пазара“, добави тя.

