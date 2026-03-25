Експерт алармира: Това е най-сериозната криза досега

Това е най-сериозната криза на петролния пазар досега. Това коментира в „Денят започва“ по БНТ изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.



„Със сигурност – да – това е най-сериозната криза, която някога се е случвала, най-сериозното затруднение на пазара, най-сериозния скок на цените и ако така продължава, тенденциите биха били лоши. За щастие има и добри новини от време на време. Добрите на Благовещение са, че 3% са по-ниски цените днес, отколкото вчера, това е резултат от изказването на американския президент, че се търси споразумение с Иран в посока прекратяване на огъня, тоест примирие. Въпреки че Иран отрича, азиатските пазари реагираха и цените паднаха с 3%.“, заяви Делчев.



По отношение на цените на горивата у нас, Делчев подчерта, че реакцията при поскъпване е значително по-бърза от тази при поевтиняване.

„По-бързо се увеличават, факт. По-бързо се увеличават, по-бавно спадат. Редица икономически условия влияят на това. На първо място това, което трябва да се случи е да се прекратят военните действия, иначе такива временни явления с по 3-4% надолу, но все пак около 100 долара, напомням, че 100 долара е близо 50% повече от това, което беше преди началото на военните действия и респективно цената на колонката също скочи в България доста и по цял свят. Време трябва да мине, трябва да се сключи примирие, да спрат военните действия, да се отвори Ормузкия проток и независимо от това трябват месеци за да се стабилизира пазара и да и цените отново да стигнат нивата от преди войната.“, каза той.



Делчев беше категоричен, че няма опасност от липса на горива в България, въпреки поскъпването. В същото време той подчерта, че пазарът следва международните тенденции и това неминуемо води до по-високи цени за крайния потребител.



"Петрол има, рафинерията може да произвежда, договорила е петрол и за април, което значи, че няма да спрат доставките. От своя страна обаче рафинерията купува на цени, каквито международния пазар й позволява, т.е цените вървят нагоре, рафинерията купува на по-високи цени и произвеждайки горивата - те също са на високи цени. Силно се надяваме правителството да договори удължаване на дерогацията в посока на кризата в момента, защото рафинерията в огромна част - 70-80-% снабдява вътрешния пазар, а и съседни пазари. Ако дерогацията, която по памет мисля, че е до 29 април и не бъде удължена, рафинерията би имала сериозни проблеми и според мен ще спре."

Делчев коментира и държавните мерки за компенсации, като отбеляза, че те са насочени основно към домакинствата. Той посочи, че данъчната агенция вече е обявила цени от 1,60 на колонка.



„Предполагам, че ще останат така няколко дни, тоест, че тези колебания в цените на суровия петрол няма да се отразят веднага на бензиноколонката, тоест допускам, че ще се стигне до прилагане на мярката за лицата, които имат право да я получават.“

Той коментира, че въпросът за подпомагането на хората, които изпитват трудности при закупване на горива е част от по общият проблем за енергийната бедност. В същото време той отбеляза липсата на подкрепа за бизнеса.



„Въпросът е, че до този момент не виждаме мерки за подпомагане на бизнеса, което е проблем.“

