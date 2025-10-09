Драма. Масови фалити на знакови заводи у нас

Производството на български обувки и кожени изделия е на изчезване, няма професионални гимназии, които да ги обучават, вносът убива родните предприемачи, а в този сектор са останали само малки фабрики с ограничен персонал.

Това заяви Пламен Иванов, председател на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост, пред Money.bg.

"От над 200 предприятия, свързани с обувното и галантерийното производство, в момента функционират не повече от 20, и то малки фирми с персонал под 50 души“, обяснява Иванов. За сравнение, преди имаше заводи с хиляди служители, като "Флавия“ в Пловдив, "Кавалер“ в София, "Рекорд“ в Габрово и други. Днес секторът е в сериозен колапс и на практика изчезва.Производителите на кожи също са останали само две малки фирми в Габрово с по-малко от 20 служители. По оценки на Съюза до края на 2030 г. в България може да не остане нито едно предприятие за производство на кожи.

Според експертите основната причина е държавната политика, включително закриването на професионалните гимназии и техникумите, които подготвяха кадри за бранша.

Гoлям пpoблeм e cъщo paзpeшaвaнeтo нa бeзpaзбopния внoc нa тypcĸи oбyвĸи бeз митa и ĸитaйcĸи oбyвĸи c минимaлни митa пpи зaнижeни цeни.

По отношение на използваните материали, по-голямата част от малкото останали производители работят на ишлеме – т.е. обработват материали, предоставени от клиентите, предимно за Италия. Практически няма износ на готови български обувки и галантерия.

Що се отнася до продажбите на български обувки на вътрешния пазар, за последните две години се наблюдава осезаемо поскъпване.

Причината е намаленият интерес от страна на потребителите, които предпочитат голямо количество вносни продукти, често с по-ниско качество.

По данни на Съюза, едва 5% от обувките на българския пазар са произведени у нас. Практически няма износ, освен продукцията на ишлеме, предимно за Италия.

