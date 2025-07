Цветомир Узунов е новият финансов директор на Kaufland България, който встъпва в длъжност от днес, 1-ви юли. Той поема поста от Генадий Денисюк, който продължава кариерата си в компанията в Чехия.

Цветомир Узунов се присъединява към екипа на Kaufland след 20-годишен международен опит, в който е заемал ръководни позиции във водещи европейски финансови институции и корпоративни структури. Кариерата му се отличава с успешно реализирани стратегически трансформации, включително внедряване на нови операционни модели, целящи повишаване на ефективността.

„Радвам се, че с присъединяването ми към екипа на Kaufland ще имам възможността да помогна за бъдещето устойчиво развитие на компанията и за затвърждаването на нейната лидерска позиция в ритейла. Богатият ми опит във финансовия сектор ще бъде изключително полезен в оперативната дейност на компанията с оглед на предстоящото присъединяване към еврозоната. В новата си роля мога да гарантирам, че като отговорна и прозрачна компания, Kaufland България ще предприеме всички мерки, за да е близо до клиентите си в процеса на преход към еврото.“, каза Цветомир Узунов.

Той притежава Executive MBA от IE Business School в Мадрид, където е отличен като най-добър студент през 2015 г. в рамките на програмата, класирана като №1 в света от The Economist за същата година. Носител е на престижните международни сертификати CFA (Chartered Financial Analyst) и FRM (Financial Risk Manager), както и Sustainable Investment Certificate от CFA Institute.

Цветомир Узунов има силна социална ангажираност и е в борда на директорите на Фондация „За нашите деца“ и на Bulgarian CFA Society. Семеен е с две деца.

