Бум на санкции: търговци крият цени, КЗП отговаря с 30 000 лв. глоба

Докато цените в магазините продължават да пълзят нагоре, държавата затяга хватката над некоректните търговци. Комисията за защита на потребителите е наложила глоби от по 30 000 лева на 70 компании, които не са подали информация за цените на стоките си към държавния портал „Колко струва“. Това обяви временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев в ефира на Нова телевизия, като подчерта, че контролът ще бъде „безкомпромисен и ежедневен“.

Без извинения: КЗП глобява всеки ден нарушителите

„Задължението за подаване на ежедневна информация към сайта „Колко струва“ важи за всички търговци с годишен оборот над 10 млн. лева“, припомни Колячев. По думите му малка част от дружествата са пренебрегнали изискването, но санкциите са неизбежни. „На 70-те нарушители е наложена санкция от по 30 000 лв., а при повторно нарушение тя може да достигне 200 000 лв. Ние сме безкомпромисни и ще продължим да глобяваме. Всеки ден, в който установим такова нарушение, ще бъдат налагани санкции“, заяви той.

Председателят на КЗП обясни, че целта не е наказанието, а дисциплината на пазара, тъй като порталът трябва да осигури прозрачност в цените и реална информираност на потребителите. В същото време обаче анкета на Нова показва, че повечето хора не използват сайта, а някои дори не са чували за него. Според участниците, цените на пилешкото, колбасите, брашното и олиото са се повишили осезаемо, а немалка част от запитаните смятат, че „инициативата е просто начин държавата да отчете дейност“.

Надценките остават извън обсега на комисията

Въпреки строгите глоби, Комисията за защита на потребителите няма правомощия да контролира търговските надценки, призна Александър Колячев. „Категоричният отговор е, че нямаме такава възможност. Може би този въпрос е по-подходящ за Комисията за защита на конкуренцията, която знам, че в момента извършва секторни анализи“, уточни той.

Колячев обаче насочи вниманието към сивия сектор, който продължава да подкопава пазара. „Потребителите нека да си изискват касови бележки и фактури от изпълнителите. Тогава няма да има такъв сив сектор или той ще намалее много по-сериозно“, призова той.

Председателят на КЗП коментира и възможността за връщане на стоки, когато клиент е сгрешил с цената на касата: „За съжаление, в повечето случаи хранителни продукти, които биха могли да бъдат манипулирани, не може да се връщат. Затова потребителите трябва да са изключително внимателни при гледането на цените.“

Порталът „Колко струва“ – идея с потенциал, но без популярност

Колячев уточни, че списъкът със 101 стоки в сайта е динамичен и може да се променя според нуждите на потребителите. Сигнали за нередности могат да се подават на националния телефон или чрез мобилното приложение на КЗП, където може да се прикачват и снимки.

„Порталът може да бъде полезен инструмент, ако хората започнат реално да го използват“, коментират експерти, според които проблемът е не толкова в липсата на санкции, колкото в ограниченото доверие към държавните контролни механизми.

Въпреки това, Комисията е решена да превърне „Колко струва“ в основен източник на ценова информация за потребителите, а за бизнеса – в сигнал, че пазарът вече няма да търпи скритите практики и закъснелите отчети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com