БАКБ продължава да подкрепя българската икономика и достига ръст на кредитния портфейл от 13.72%

В края на третото тримесечие на 2025 год. Българо-американска кредитна банка продължава възходящия си темп на развитие и растеж, като активите и са се увеличили до 2.792 млн. лв.

Кредитният портфейл на банката в края на септември 2025 год. нараства с 13.72% спрямо същия период на 2024 год., при 14.85% отчетен ръст за банковата система. Резултатите са обусловени от стратегията на БАКБ да подкрепя устойчивата икономика и активната й позиция през последните години в този пазарен сегмент.

Фокусът на банката в кредитирането на граждани води до увеличаване на ипотечните кредити с 27.09%, при 29.87% ръст за банковия пазар за третото тримесечие на 2025 год. Портфейлът от потребителски кредити регистрира впечатляващ ръст от 28.32%, спрямо 14.56% за сектора, сравнено със септември 2024 год. Атрактивните лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране обуславят добрите резултати на банката.

Депозитите от граждани също бележат значителен ръст спрямо същото тримесечие на предходната година. Въпреки ниските лихвени нива, привлечените средства нарастват със 17.04% в този сегмент. За разглеждания период, банковата система отбелязва 13.86% ръст. Това е ясен знак, че БАКБ печели доверието на все повече индивидуални клиенти.

Намалените базови лихви обуславят спада в нетния доход от лихви. Но благодарение на активността на клиентите си и привличането на нови, през третото тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход от такси и комисионни с 21.27% при 9.53% за пазара, спрямо същия период на 2024 год.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 26.08% спрямо септември 2024 г. при който CET1 на индивидуална основа достига 364.535 млн. лв., гаранция за устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа BGN '000 Q3'24 Q3'25 Diff. % Interest income/ приходи от лихви 90 891 80 517 -11.41% Interest expence/разходи за лихви -12 976 -14 652 12.92% Net interest income/нетeн доход от лихви 77 915 65 865 -15.47% Net income from fees/нетен доход от такси 9 844 11 938 21.27% Net profit/нетна печалба 42 479 34 582 -18.59% Loans (net)/Кредити (нето) 1 632 091 1 855 945 13.72% Deposits/депозити на клиенти 2 254 522 2 309 439 2.44% Общо привлечени средства 2 322 081 2 374 139 2.24% Total assets/Общо активи 2 693 172 2 791 950 3.67% CET1 289 132 364 535 26.08%

