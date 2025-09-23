Тежък удар по дъщерята на Симеон! Решението

Приказката за царската дъщеря този път не е много весела.

Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева.

Новината беше разпространена от "Сега", като изданието се позовава на справка в съдебните регистри.

Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, на колкото е оценен автомобилът, зад волана на който е хваната. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски беше засечена зад волана след употреба на алкохол на 19 август 2023 г. след лека катастрофа. Районната прокуратура в Самоков заведе бързо производство по случая. Сакскобургготска е шофирала в района на хотел "Мура" в "Боровец", съобщи тогава обвинението.

Първоначално МВР съобщи, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна проба.

После обаче

прокуратурата обяви, че тя е отказала да даде кръвна проба, а дрегерът е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд.

Тези факти са приети за доказани от двете съдебни инстанции. "При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина", коментира след случката съпругът ѝ Китин Муньос.

"От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат", коментира тогава и Симеон Сакскобургготски.

