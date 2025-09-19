Желязков след вота: ДПС-Ново начало подкрепя кабинета, усещаме стабилност

Вчера с гласуването в парламента правителството получи ново доверие.

Това заяви премиерът Росен Желязков.



"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители, така че искам да благодаря да мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ за подкрепата, на ИТН за подкрепата, на БСП-ОЛ за подкрепата и на ДПС-НОВО НАЧАЛО, които макар да не са част от коалицията, подкрепят правителството и ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството на България парламент“, изтъкна той.

По думите му, в дебата по вота са се чули аргументи, които са казвани и преди.

Относно създалото се задочно напрежение и размяна на реплики между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски, министър-председателят беше лаконичен: "Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение".

Коментарът му затвърди усещането за консолидирана подкрепа около кабинета, въпреки атаките от страна на опозиционните партии.

Вотът на недоверие в четвъртък беше отхвърлен със 133 гласа "против" срещу 101 "за".

На въпрос отчитат ли се министрите от кабинета му на Делян Пеевски, Желязков обясни, че не знае по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС.

„А и не виждам някакъв проблем в това да общуват, с която и да е група в парламента, независимо дали е в управлението, независимо дали е в управлението или опозицията“, коментира Желязков.

Той припомни, че у нас разделението на властите е базирано на принципа взаимен контрол и баланс, част от това е и парламентарния контрол.

Желязков коментира и публикуваните за обществено обсъждане промени, които въвеждат ограничение на количеството за произвеждане на домашна ракия и вино на домакинство.

"Категорично това няма да стане – това че отново МЗХ публикува несъгласувано за обществено обсъждане текстове, които не са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката и е ясно, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства, ме накара вчера да наредя на министър Тахов да свали това нещо от обществено обсъждане. Това е посегателство върху исконен бит на българина, така че е недопустимо и няма да се случи. "

Министър-председателят, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдават учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.

