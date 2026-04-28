Витанов каза кога ще има кабинет и защо загива БСП

Според избрания за депутат от "Прогресивна България" Петър Витанов след избора на председател на Народното събрание и сформирането на Министерски съвет първите неща, които избирателите им очакват, са възстановяване на справедливостта и икономически мерки за овладяване на инфлацията.



"Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми е било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост като аз и вчера казах - не става дума за реваншизъм. Не става дума за възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде. Веднъж, възстановяване на справедливост и второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни", каза Витанов.



Според него изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май. Той обаче уточни, че вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. Прави се анализ на финансовото състояние на държавата.



Витанов уточни, че няма информация кой ще бъде предложен за председател на Народното събрание. По информация "Хоризонт" от вчера сред спряганите имена са тези на бившия премиер Гълъб Донев и на юриста Михаела Доцова.



Витанов, който е бивш евродепутат от БСП, каза още, че му е мъчно за провала на БСП:



"Вижте, аз десен няма да ставам, аз съм ляв, тежи ми, че една група хора продадоха партията за жълти стотинки, а друг дойде и плати сметката - Крум Зарков".

