Високо напрежение в ПП-ДБ! Раздялата

Високо напрежение в "Продължаваме промяната - Демократична България". Коалицията се тресе, докато партиите се опитват да стигнат до решение относно регистрирането на две отделни групи в парламента.

По непотвърдени данни, на лидерската среща, която продължава повече от час, депутатите обсъждат споразумение, предложено от Асен Василев, което гласи двете групи да сключат парламентарен съюз.

Твърди се още, че ПП са предложили подписване на споразумение, което предвижда формациите от коалицията да излязат с обща кандидатура за президент, за кандидат за частичните избори за район „Средец“ и да останат единни в общинските съвети.

За момента няма официален коментар по темата. В следващите часове се очаква потвърждение за бъдещето на коалицията.

