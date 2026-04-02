Керемедчиев разкри има ли заплаха в нотата от Иран

Бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев коментира, че изпратената от Иран нота до България не бива да се възприема като извънреден или заплашителен акт, а като част от обичайната дипломатическа комуникация между държавите.

"Първо нека обясним на дипломатически език какво означава нота. Нота са съобщения или писма, които си разменят държавите по официален път. Тоест това е най-ниската форма на комуникация между две държави, когато една държава иска да изрази мнение и го изпраща чрез нота на друга държава, и съответно се получава отговор обратно чрез нота. Нотата е писмо. Ако една държава иска да изкаже твърд или силен протест срещу действията на друга държава, тогава посланикът на тази държава отива във външното министерство на другата държава и подава демарш", поясни Керемедчиев за "България сутрин".

Керемедчиев обърна внимание, че това не е първата подобна нота от страна на Иран и че такива съобщения са изпратени до всички държави от НАТО, на чиято територия има американско военно присъствие.

Според него няма основания България да се чувства изолирана или специално застрашена.

Експертът е категоричен, че България като член на НАТО вече повече от две десетилетия има ясни ангажименти и не бива да променя поведението си под външен натиск.

"Такива ноти са изпратени до всички държави, членки на НАТО, на чиято територия има преминаващи или временно разположени американски военни средства. Важно е да е ясно, че България е част от НАТО вече 22 години. Това е отбранителен съюз", подчерта Керемедчиев.

Той припомни, че системата за противоракетна отбрана на Алианса функционира от години и вече е доказала ефективността си, включително при прихващането на ракети в региона.

Според него именно тази колективна защита гарантира сигурността на страната. Керемедчиев смята, че евентуални действия като искане за изтегляне на американска техника от България биха били необосновани и биха изпратили погрешен сигнал както към съюзниците, така и към партньори като Съединените американски щати.

По отношение на изявлението на Доналд Тръмп, че конфликтът може да приключи в рамките на няколко седмици, Керемедчиев посочи вътрешнополитическия натиск в САЩ като ключов фактор.

Той обясни, че американският президент разполага с ограничен срок за водене на военни действия без одобрението на Конгреса, което създава необходимост от бързи резултати.

В същото време обществената подкрепа за операцията намалява, включително сред републиканците, а повишените цени на горивата допълнително усилват недоволството.

