Слави бие тревога: Това е измама!

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) предупреди за измама в социалните мрежи с неговото име.

"В момента тече интервю, което съм дал преди много време. Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Обявява се парична награда - това също е измама! За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки. Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни. Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!", написа Трифонов във Фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com