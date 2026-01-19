Рая Назарян отсече! Какво чака Радев

Рая Назарян от ГЕРБ коментира обявеното обръщение на президента Румен Радев, което ще е от 19,00 ч. тази вечер.

"Нека да видим. Това е негово правомощие. Той ще обяви - може и в едната, и в другата посока. Твърде дълго гадаем. Нека да оставим да се развият“, коментира председателят на парламента.

"Защо да е проблем, ако обяви партия. Това е демокрацията. Всеки може да участва. В ГЕРБ нямаме страх от нов политически проект.

Това е нормалната политическа ситуация, да имаме проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи“, добави още тя.

Рая Назарян вече обяви, че не иска да е служебен премиер. Тя е един от вариантите в "домовата книга".

