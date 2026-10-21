Президентският вот: Йотова с 47,3%, Гюров остава далеч назад

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев е категоричен лидер в новото социологическо проучване на „Маркет линкс“ с 47,3% подкрепа. На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 30,6%, или с 16,7 процентни пункта по-малко.

Данните бяха представени от социолога Добромир Живков в сутрешния блок на бТВ. Изследването прогнозира избирателна активност от около 39%, което очертава провеждането на балотаж.

Как се подреждат другите кандидати

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,3%. Следват Ивелин Михайлов и Матеева с 4,3%, Асен Василев и Манов с 2,8%, както и Иван Христанов и Черкезова с 2,3%. Според социолозите останалите кандидатпрезидентски двойки получават под 1% подкрепа.

Прогнозната избирателна активност е 39%, като са възможни отклонения от 2-3 процентни пункта в двете посоки. Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от бТВ и „Маркет линкс“ сред 1006 пълнолетни граждани в периода 13-19 октомври чрез пряко лично интервю и онлайн анкета. Президентските избори са на 25 октомври.