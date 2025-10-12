Извънредни избори у нас: Рекорди и арести

Извънредни избори на няколко места в страната. В Пазарджик гласуват за местен парламент.

Причината – през юли Върховният административен съд касира вота от 2023 година заради изборни нарушения. До това се стигна след редица жалби заради броенето на преференциите и сгрешени протоколи.

Напливът на кандидати за общински съветници сега е рекорден - общо 597 са кандидатите за 41 мандата.

Към обяд избирателната активност е 8%. За сравнение, преди две години по същото време тя е била 12,5%. Желаещите да станат общински съветници тогава са били със 150 по-малко.

„Тези избори са прецедент, защото се случват по средата на мандата, защото има рекорден брой кандидати, защото се очаква силен преференциален вот“, обясни Невена Петрова, кореспондент на БНР в Пазарджик.

„Това са парите от църквата, дето ние даваме – десятък на църквата. Нали, правим църква допълнително“, разказа Теменужка Иванова от селото.

Апатия обаче владее избирателите. В един от кварталите –„Токайто“, масово казват, че гласуват за... Германия.

„Да е жива и здрава Германия! Ако не беше Германия, те нямаше тука да живеят, нямаше да имат и къщи!“, заяви Ангел Райков, цитиран от bTV.

И в центъра на града няма особен интерес към вота. Местните казват, че предпочитат играта... на белот.

Частични избори за кмет в Хасковско. Три села избират кой да ги управлява.

В село Боян Ботево има един кандидат за длъжността, след като другия се е отказал. Там избирателната активност към момента е 17%.

В село Славяново са гласували 20% от имащите право на глас. Повечето избиратели са предпочели да пуснат вота си на хартия.

В село Черногорово избирателната активност е малко над 16%.

И в трите села избирателната активност е доста по-висока от тази в Пазарджик.

