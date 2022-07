Илхан Кючюк приветства македонските преговори с Евросъюза

Депутатът в Европейския парламент (ЕП) и съпредседател на АЛДЕ Илхан Кючюк определи като исторически ден за Албания и Република Северна Македония (РСМ) началото на преговорите с Европейския съюз (ЕС). „Поздравления, скъпи приятели! Нека продължим заедно“, написа той в „Туитър“.

Постът на Кючюк, който е и постоянен докладчик на ЕП за РСМ, е във връзка със започването днес на преговорите на Скопие и Тирана за присъединяване към ЕС. След провеждането на междуправителствените конференции започва работата на преговорните екипи. Започва проверката по общностното законодателство, което ще позволи двете страни да се запознаят с правата и задълженията в ЕС.

В неделя, 17 юли, в София, министрите на външните работи на България и РСМ - Теодора Генчовска и Буяр Османи, подписаха протокола от Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество.

Historic day for 🇦🇱and 🇲🇰 as they finally open negotiations with 🇪🇺. Congratulations dear friends! Let’s move forward together!