Халил Летифов: Настояваме за истината за мантинелите и оскъпяването на договорите до 160%

ДПС настоява да бъде разкрита истината за договорите за мантинели и за прилаганата формула, която според Движението води до оскъпяване до 160%. Това заяви зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС Халил Летифов на брифинг пред медиите.

Той припомни, че от ДПС са сезирали прокуратурата за конкретни договори, по които според тях има значително завишаване на стойността. Летифов обвърза оскъпяването с формула, приета от Министерския съвет по времето на премиера Гълъб Донев и регионалния министър Иван Шишков.

По думите му вече е било потвърдено както съществуването на формулата, така и оскъпяването, до което тя води. Той настоя представителите на изпълнителната власт да отговорят пред Народното събрание на въпросите за договорите и съмненията за корупционни практики.

„Ние ще продължим да разкриваме всички тези съмнения за корупция и ние от Движението за права и свободи ще бъдем непреклонни“, заяви Лятифов. Той подчерта, че изявленията пред медиите трябва да почиват на факти.

Летифов постави и въпроса за качеството на мантинелите, като посочи, че според експерти те са „като солети“. По думите му темата пряко засяга живота и здравето на всички участници в движението.

На брифинга народният представител Атидже Вели отправи критики към правителството заради поскъпването на живота.

„Единствените полети, които имат значение за хората, са полетите на цените на храните, полетите на цените на горивата и полетите на цените на услугите. Всички цени летят нагоре“, заяви тя.

Вели посочи, че хората усещат поскъпването ежедневно. На този фон тя обвини правителството, че намалява минималната работна заплата и пенсиите за новите пенсионери и поема нови дългове, които ще бъдат плащани от следващите поколения.