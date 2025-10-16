Грозен скандал с журналистка и охраната на Румен Радев

Сериозен и очакван скандал гърми след сутрешната изява на президента Румен Радев пред медиите.

Той присъства на Празника на авиацията и на Българските военновъздушни сили, отбелязва Блиц.

Операторът на ПИК успя да улови дори и физическа агресия, упражнена от охранителите на НСО спрямо репортерка на медията.

Докато тя опитваше да се доближи до президента, за да го попита за заробващия договор с "Боташ", един от служителите на Националната служба за охрана притича и я дръпна за ръката.

"Моля ви се, няма да го изям вашия президент. Пуснете ме. Вижте какво се случва, така пазят Румен Радев", заяви тя, докато охранителят на Радев я натискаше за ръката. Когато едрият мъж видя, че действията му се записват, бързо се дръпна настрани.

Минута по-късно и служители на МВР опитаха да спрат журналистката от ПИК. Те й препречиха пътя и не й позволиха да доближи държавния глава.

"Всеки момент ще ми сложат белезници, а може и да ме застрелят. Цялата полиция ви пази", коментира репортерката.

Предстои агенция ПИК да входира жалби до компетентните институции заради безпардонното отношение на служителите на НСО и на МВР.

Медията очаква отговор от шефа на НСО ген. Емил Тонев защо хората му превишават правомощията си и упражняват физическа агресия върху репортери. Както и дали ръководството на НСО или държавният глава Румен Радев е разпоредил на охранителите подобно държание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com