Голяма разлика между първите и вторите

Предварителните данни на"Алфа Рисърч" сочат, че ножицата между "Прогресивна България" и ГЕРБ - СДС е ширко разтворена. На този етап коалицията около Румен Радев печели 37.5%, а втора е коалицията около Борисов с 16.2 на сто от гласовете.

"Вотът от чужбина може да промени данните, но колкото по-голяма е активността, толкова повече гласове печели първата формация", каза по БНТ директорът на социологическата агенция Боряна Димитрова.

По данни на повечето агенции 5 партии влизат в 52-то Народно събрание като шестата - БСП - ОЛ - е на ръба.

