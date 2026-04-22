Голяма красавица избраха за президентството

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин впечатли със секси снимки до сградата на президенството в центъра на София. На жълтите павета 23 годишната фигуристка, родена в Йерусалим, се появи по къса поличка, бяла ризка и бели маратонки.

Блондинката е сложила и очила на лицето си. В специалната фотосесия има кадри, на които е поседнала на близкия фонтан или на стълби. На други пък подпира масивната стена на сградата на президентската институция, която по-рано през годината бе освободена от Румен Радев и наследена от неговото вице Илияна Йотова.

"Пролетта винаги идва с ново настроение... И малко повече цвят", написа Фейгин в своя инстаграм.

На Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 Александра Фейгин завърши участието си в индивидуалната надпревара при жените, без да успее да се класира за волната програма. Хубавицата имаше честта да бъде един от двамата знаменосци на България по време на церемонията по откриването на игрите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com