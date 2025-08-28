Евгени Михайлов занули "Промяната": Да влязат санитарите

Пеевски и завладяната държава щели да бъдат основанията за внасяне на вот на недоверие към правителството. Звучи завладяващо! Това написа в профила си във Фейсбук режисьорът Евгени Михайлов.
Ето и целият му пост:
24/7 ПЕЕВСКИ!
Пеевски и завладяната държава щели да бъдат основанията за внасяне на вот на недоверие към правителството. Звучи завладяващо!
Вслушвам се в думите на съпредседателя на ДБ, Божидар Божанов. Опитвам се да разбера аргументите, но едвам ги различавам, защото всяка втора дума е “Пеевски”. И все пак разбрах,че:
“ДБПП имали основателни подозрения…” ;
“Не сме видяли документи, но така смятаме…” ;
“Нямаме факти, но така се говори…” ;
“Така пишат демократичните медии…”;
“Едно птиче(bird) ни каза…” ;
"Очакват подкрепа за вота през септември от "МЕЧ", "Величие", "Възраждане" и..."
Признавам, че се обърках, но явно санитарния кордон не помага. Трябва да дойдат санитарите!
Който е разбрал нещо друго, моля да помага!
