Политика

Депутатите с решителна стъпка за първия бюджет в евро

В него се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро

Депутатите с решителна стъпка за първия бюджет в евро
21 ное 25 | 14:09
1087
Агенция Стандарт

Със 131 гласа "за" депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. Той е първият за страната ни в евро.

В него се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.

Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.

Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Това означава, че се очаква окончателното гласуване на второ четене да е идната седмица. И план-сметката на НЗОК, и тази на ДОО, и големият национален бюджет влизат в Бюджетната комисия във вторник.

Припомняме, че работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да го обсъдят заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Бюджет 2026
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Sarah Lopez
преди 11 часа

Hello standartnews.com, You’re providing amazing content for your readers. By the way, I know an amazing tool that can make your website stand out. It’s an AI-powered platform that turns concepts into fun, shareable doodle videos in just a few clicks. Everything works online in the cloud. Whether you’re a content creator, this tool helps you create engaging videos that captivate your audience. Imagine your ideas coming to life in a fun and visual way. Plus, these videos are great for promoting your services online, and they’re also excellent for presentations. Check it out here: https://tinyurl.com/instadvideo I thought this might be useful for your site or your readers. It’s user-friendly, cost-effective, and powerful. Thank you for your time, and I hope it adds value to your website and visitors.

Откажи