Борисов със спешно изявление за Изборния кодекс

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с пост в социалните мрежи, с който коментира промените в Изборния кодекс и въвеждането на гласуване със сканиращи машини.

Ето какво написа той в личния си фейсбук профил:

ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето.

В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини.

Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com