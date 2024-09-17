Зверско меле на пътя, жена бере душа

С опасност за живота е 18-годишно мимиче. То е управлявала автомобил, който е паднал в пропаст край пътя Русе-Велико Търново.

Лекият автомобил с русенска регистрация излязъл от пътното платно, завъртял се няколко пъти, блъснал се е в крайпътно дърво и паднал в 15-метрова пропаст, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в понеделник.

18-годишното момиче е в интензивното отделение на великотърновската болница с множество травми по тялото. Все още няма информация за резултатите от пробите на шофьорката за алкохол и наркотици.

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