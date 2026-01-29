За пореден път. Опасно време в страната

В петък времето в страната ще бъде предимно облачно. На много места се очакват валежи от дъжд, като в югоизточната половина от България те ще бъдат значителни по количество. Без валежи ще останат основно северозападните райони.

С умерен, а в Източна България временно силен и поривист север-северозападен вятър, ще започне нахлуване на по-студен въздух. Температурите ще се понижават през деня, а до вечерта в Добруджа и Лудогорието дъждът ще преминава в сняг.

Минималните температури ще са между 1° и 6°, а максималните – между 4° и 9°. В София се очаква минимална температура около 1°, а максималната – около 4°.

Жълт код за значителни валежи

НИМХ обяви жълт код за опасно време в 14 области на страната. Очакваните количества валежи са между 10 и 20 литра на квадратен метър, а на места – около и над 30 литра.

Предупреждението важи за областите: Добрич, Варна, Бургас, Силистра, Русе, Велико Търново, Шумен, Сливен, Ямбол, Разград, Търговище, Хасково, Смолян и Кърджали.

Времето в планините

В планинските райони ще бъде облачно, с валежи от сняг. След обяд от запад валежите постепенно ще спират. Ще духа слаб, а в Източна Стара планина – умерен до силен северозападен вятър. По високите части на Югозападна България вятърът ще се ориентира от север-североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, а на 2000 метра – около минус 3°.





