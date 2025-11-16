Вятър и дъжд. Тотална промяна с времето през новата седмица

В началото на новата седмица се очаква промяна в синоптичната обстановка.

След топлото, но ветровито време в понеделник, от вторник, очакваме промяна на времето, съобщава Метео Балканс.

През деня във вторник и сряда над крайните западни и северозападни райони вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили. На много места в Западна България се очакват валежи от дъжд, ще започне и понижение на температурите в западните райони. Над останалата част ; времето ще е с разкъсана висока облачност, но ще се задържи топло.

Минималните температури във вторник и сряда ще се понижат и ще са между 5°–8°, а дневните ще достигнат 10°–15°. Изключение ще бъдат крайните югоизточните райони, където ще продължи да духа умерен югозападен вятър. Там ще остане сравнително топло – минималните температури ще са до 16°–17°, а максималните ще достигат 20°–22°.

От четвъртък и петък облачността постепенно ще намалява, като на места ще се наблюдават по-значителни разкъсвания. В отделни райони, главно около планините, ще превалява слаб дъжд. Най-малка е вероятността за валежи в събота.

В по-голямата част от страната вятърът ще отслабне, което ще създаде предпоставки за поява на мъгли или ниска облачност. В Източна България обаче ще се запази умерен, а в югоизточните райони – временно силен южен вятър. В неделя са възможни предпоставки за силни южни ветрове!

Температурите през този период ще останат по-високи от обичайните за втората половина на ноември. Минималните ще бъдат между 5° и 12°, а максималните – от 14° до 21°, като в райони с по-трайна мъгла ще се усеща по-хладно, а в югоизточната част на страната – по-топло.

