Внимавайте на тези места у нас! Надуват цените покрай еврото

Търговци в сферата на услугите най-често нарушават забраната за небосновано надуване на цените покрай въвеждането на еврото у нас. Най-много нарушения са открити при фитнеси, паркинги и козметични салони, показаха проверките на Националната агенция за приходите досега.

От началото на годината приходната агенция е издала 12 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лева (над 30 000 евро), съобщиха от НАП за „Телеграф“. Засега санкциите за всеки отделен случай са на долната граница – 5000 лева. Но съгласно Закона за въвеждане на еврото глобите могат да стигнат до 200 000 лева. За големите вериги санкцията може да бъде процент от оборота, като е предвиден таван от 1 милион лева.

Майка на тийнейджър сподели пред „Телеграф“, че наскоро месечната такса за тренировките по джудо на сина й се е вдигнала от 90 лева на близо 100 лева. Треньорът закръглил цената на 50 евро и оттам идва повишението.

Спортна залата в Студентски град пък направи таксата за еднократно посещение от 5 лева на 5 евро. Всички месечни карти поскъпнали с между 17 и 22 на сто. Въпросният фитнес бе проверен наскоро от НАП по сигнал на гражданин.

Редовна посетителка в козметичен салон пък наскоро установила, че маникюрът с гел лак е поскъпнал от 50 на 55 лева. Проверките на НАП стартираха още през август, когато започна двойното обозначение на цените в лева и евро. В началото имаше гратисен период без санкции, за да се даде време на търговците да се адаптират. Глоби се налагат от октомври, като до този момент те са на стойност над 100 000 евро.

Проверките станаха особено интензивни от началото на годината, когато еврото бе въведено като официална парична единици в България. То ще бъде в обращение заедно с лева до края на януари, след това вече ще можем да се разплащаме само с новата валута.

