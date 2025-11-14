Вижте как модна икона обира дома на журналист /ВИДЕО/

Нагъл крадец ограби дома на журналист, като задигна рядка и много ценна музикална техника, съобщи NOVA.

Потърпевшият обясни, че крадецът е разбил ключалката на входната му врата, за да си осигури достъп до дома. Веднага след установяване на престъплението е подаден сигнал към органите на реда.

Сред откраднатите вещи са преносим компютър, конзола "PlayStation" с джойстик и преносима колона. Особено болезнена за собственика е загубата на специализиран китарен усилвател, който по думите му е изключително рядък модел за България.

На мястото е пристигнал полицейски екип, който е извършил оглед. Криминалистите са взели отпечатъци от жилището в опит да идентифицират извършителите. Разследването по случая продължава.

