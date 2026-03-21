Великден в Гърция? По-скъпо от всякога

Вълна от увеличения удари гръцките домакинства както по отношение на горивата и енергията, така и на вече широко потребяваните стоки, като правителството се опитва да предприемат мерки за ограничаване, фокусирайки се главно върху горивата, предава Bulgaria ON AIR.

Цената на зеленчуците се покачи рязко

Чушките, които се продаваха за 2,50 € преди седмица, сега се продават за 4,50 до 5,00 €. Съответно, доматите скочиха от 2€ на 3,50 € в рамките на една седмица, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Патладжани: от 1,8–2,2 €, до 5 €

Чери домати: от €4.5–€5 до €7–7.5 €

Цени на туристически пакети в чужбина по Великден

Натискът вече не засяга само по-слабите икономически класи. Средната класа също вижда как ежедневието става все по-трудно, като почивките, които някога са били част от процеса на планиране, се превръщат в лукс.

Пакетите за чуждестранни пътувания за Великден, които включват настаняване в 4-звезден хотел със закуска, самолетни билети и екскурзии, показват увеличение в сравнение с предходната година.

Например, за Барселона цената ще се увеличи от 755 евро през 2025 г. на 815 евро през 2026 г.

Драстично увеличение на цените на самолетните билети за Великден и лятото

Подобна картина се наблюдава и при туристическите пакети за юли, със същите характеристики. За Париж цената се увеличава от 810 евро през 2025 г. на 860 евро през 2026 г., докато за Малта промяната е още по-изразена, тъй като се увеличава от 685 евро през 2025 г. на 865 евро през 2026 година.

По линията Атина - Рим с отиване и връщане, с тръгване на Велики четвъртък, 9 април, и връщане на Великденски понеделник, 13 април, билетът е струвал 284 евро, ако билетите са били затворени на 28 февруари, докато днес е 332 евро, което е увеличение със 17%.

Недостъпни цени в Атина

Професионалистите установяват, че заплата не е достатъчна, докато потребителите заявяват, че едва издържат на постоянно растящите цени.

В същото време увеличенията вече се разпространяват и към други основни стоки. В Атина цените вече се считат за непосилни за мнозина.

