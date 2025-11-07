Важно за софиянци! Промяна с метрото

Линия 3 на метрото ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя), съобщават от "Метрополитен".

Причината - пускането в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимостта от актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.

През този период ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт по временна автобусна линия М3. Линията ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните автобусните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите.



От двете крайни спирки – МС „Хаджи Димитър” и „Овча купел 2” (в близост до МС „Горна баня”), автобусите ще тръгват съответно в 4:35 и 5:00 часа сутринта, а последният курс ще бъде от 23:20 и 23:30 часа вечерта.

Тази временна автобусна линия М3 ще гарантира удобен и бърз транспорт за пътуващите по Линия 3 през почивните дни.

