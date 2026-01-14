В Германия са изумени! Какво решиха за Любо Пенев

Любослав Пенев, който наскоро загуби чичо си – легендата Димитър Пенев, продължава битката с рака.

Бившият национал и един от емблематичните ни нападатели с №9 има леко подобрение в състоянието, а организмът му реагира добре на имунотерапията.

По време на коледно-новогодишните празници Ел Голеадор е бил пуснат от екипа на клиниката в Дрезден, да бъде в домашни условия в Германия, но само за кратко, което е добър показател.

Повечето контакти с него са чрез жена му, тъй като той още не може да навакса изгубените килограми и продължава да е твърде слаб, но медицинският екип, който се грижи за него, е споделил, че рядко са виждали толкова силен характер и упоритост, особено в такова състояние.

Любо Пенев се е заинатил, че ще пребори болестта и отново ще се върне към нормалния начин на живот след известно време.

Скоро предстои и преместване на екс-треньора на Локо Пд в друга онкоклиника в Германия, като вариантите са два – Кьолн или Мюнхен, където да продължи лечението му. Това е въпрос на консултации с екипа и семейството на бившия нападател и един от големите голмайстори в Испания, преминали границата от 120 и повече попадения с различни екипи в Примера дивисион.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com