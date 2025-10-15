Учените смутени. Черно море свети нощем

По Черноморието все по-често се разиграва природен спектакъл, който едновременно омагьосва и тревожи – морето започва да свети. Но това не е вълшебство, а сигнал. Сигнал, че нещо в морето се променя.

Явлението се нарича биолуминесценция – способността на определени живи организми да излъчват собствена светлина.

Тази естествена "LED система" се поражда от химическа реакция между два протеина – луциферин и луцифераза – в микроскопични водорасли или бактерии. Резултатът? Милиарди фини светлинки, които превръщат вълните в мистични, светещи килими.

"Морето свети, когато е болно", казват морските биолози. Макар за окото на туриста гледката да е магическа, за учените това е тревожна индикация за дълбоки екологични промени

Доскоро биолуминесценцията бе рядко и краткотрайно явление, възможно само при определени условия – висока биологична активност, относително топли води и ниско вълнение. Днес обаче, в резултат на затоплянето на океаните, замърсяването с хранителни вещества и бурното размножаване на планктон, светещите нощи стават все по-чести.

Особено активен биолуминесцентен агент е планктонът Noctiluca scintillans – микроскопичен организъм, който реагира със синкаво сияние при движение. Макар невинен на външен вид, този планктон има тъмна страна – при бурно размножаване изчерпва кислорода във водата, задушавайки рибите и другите морски обитатели.

През 2024 г. НАСА отчете рекорден брой биолуминесцентни петна в световните океани.

Според наблюдения на Института по океанология във Варна, биолуминесценцията по българското Черноморие се засилва през последните години. Явлението се наблюдава най-често в късното лято – през август и септември, при спокойна вода и високи температури

За морските обитатели биолуминесценцията е въпрос на оцеляване – използват я, за да плашат хищници, привличат партньори или комуникират. Но за нас, хората, тази светлина е биосигнал, че морето се променя – и не непременно към по-добро.

