Стрелба на живот и смърт до имението на Калушев

Престрелка между картели е имало на електронно парти в Плайа дел Кармен в Канкун, Мексико. Именно това е районът, в който рейнджърите от Петрохан живеят в продължение на години.

Това стана ясно по време на раздела за пътувания на „Преди обед“ „Приключение със Зара“. Водещата Светлозара Лазарова бе поканила за свой гост Поли Великова, която е живяла в Ибиса, Хонг Конг и Дубай и се занимава с промотиране на електронни събития.

Тя разказваше за най-интересните партита, на които е била – от пирамидите в Гиза до тропически джунгли. През 2016 година пътувала до Миксико, където попаднала на грандиозно плажно парти в Плайа Дел Кармен, Канкун.

Купонът се оказал с повишена доза адреналин, защото се заформила престрелка между картели. Заради сигурността на присъстващите се наложило след тази година партито да бъде преместено в Португалия.

Именно в района на Плайа дел Кармен рейнджърите от Петрохан живеят от 2013-та до 2020 година. Ивайло Калушев се сдобива в Мексико с 4 имота. Както единствено „България Днес“ разкри, за терен в близкия до Плайа дел Кармен Акумал, през 2018-та получава разрешение за строеж на ранчото си.

Съсобственик там с Калушев е Деян Мексиканеца. Пак само пред вестника гмуркачка от Плайа дел Кармен разказа много за престоя на рейнджърите там.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com