Готвят спешни мерки в моловете след убитото момче

Няколко дни преди снощния инцидент, при който 15-годишен прободе смъртоносно свой връстник в столичен мол, ръководството на Столичната дирекция на вътрешните работи е имало среща с управителите на търговските центрове в София.

На нея те са били предупредени да засилят охраната и да информират при всеки случай на съмнителни групи, които могат да застрашат обществения ред, каза директорът на СДВР Любомир Николов.

"Считам, че е нужно, и през комисиите в Столична община, да предложим някои промени относно пропускателния режим в моловете. В някои европейски страни са въведени и металдетекторни рамки на входа.

През тях да минават поне такива лица, в които ние се съмняваме, че не са дошли да купуват различни стоки или да ползват услугите, а, евентуално, да извършват някакви такива действия, на което останахме, за съжаление, свидетели.

Николов допълни, че ще продължи полицейското присъствие пред търговските центрове, въведено преди месеци заради поредицата инциденти, провокирани от т.нар. "локали".

