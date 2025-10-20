Проговори майката на убитото момче в мола

Изплуваха нови подробности за убитото момче в София.

Заподозреният за убийството на 15-годишното момче в столичен мол може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години.

За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години. Това каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

Припомняме, че по-рано тя съобщи още, че е установено оръжието, с което се счита, че е извършено фаталното посегателство. Престои да бъдат назначени съответните експертизи. По думите на Петрова става въпрос за нож с острие, дълго около 10 см, с който е нанесен един удар в областта на сърцето на жертвата.

Прокурор е привлякъл като обвиняем 15-годишния, за когото се предполага, че е извършил деянието. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде поискано задържането му под стража. Двамата младежи са се познавали, а в основата на спречкването им е стара вражда.

"Извършителят е известен сред престъпния контингент", каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов идопълни: "Престъпната му дейност е започнала през 2022 година. Тогава има едно противоправно деяние. През 2023-а има четири кражби, а през 2025-а има грабеж".

Той заяви, че по искане на полицията задържаният е бил настанен в социален дом от семеен тип в Елин Пелин в продължение на две години. Възпитателите и надзорниците споделяли, че детето било проблемно. С решение на Районния съд от август миналата година е върнат при своите родители.

След престъплението соченият за извършител е напуснал мола със свой приятел през аварийния изход на сградата. След това е преминал през градинката на парк "Възраждане" и е стигнал до трамвайна спирка на бул. "България", откъдето се е придвижил до адврес в квартал "Христо Ботев".

"Там установихме извършителя. Той е съдействал - направил е самопризнания и е показал оръжието", каза още директорът на СДВР

Проговори майката на убитото момче

"До тази ситуация се стигна, защото има лоши деца, родители, които не възпитават децата си или ги учат да има насили и да убиват други деца", сподели майката Надежда.

Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.

То е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.

Близките на убитото момчето заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само пет години присъда.

Първият братовчед на детето, който е бил свидетел, заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да даде първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо.

Човекът, който е закарал детето, е непознат, каза още свидетелят. „Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб”, казаха още родниние и близките.

Те твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.

