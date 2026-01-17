Сняг на парцали, жертва на пътя у нас ОБНОВЕНА

Тежко пътнотранспортно произшествие отне човешки живот в района на Ловеч.

Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10 ч. в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион.

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Републиканските пътища в област Плевен са почистени и проходими при зимни условия. Няма постъпила информация за затворени пътни участъци.

Това съобщи за БТА областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев.

Пътищата се опесъчават, за да се предотврати заледяване. Призоваваме шофьорите да бъдат внимателни, допълни инж. Мачев.

Температурата през изминалата нощ в областта е била в границите от -8 до -10 градуса. В Плевен минималната температурата е била -9 градуса, а в Кнежа с градус по-студено. Снежната покривка в Плевен е около 3-4 см, в Кнежа – 7 см, каза още областният управител.

Жълт код за ниски температури е обявен за днес в 14 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

