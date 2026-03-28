След земеръса буря блокира кораби на поклонници за Атон

Многобройни поклонници, основно от България, Румъния, Сърбия и Гърция, са чакали на пристанището в Урануполи на Халкидическия полуостров, след като беше издадена забрана за движение на корабите за Света гора поради лошото време. Въпреки забраната, от пристанището са отплавали само три курса до манастира Ватопед, като около 300 поклонници са имали възможност да се отправят към Света гора.

На 27 март 2026 г. в съответствие с издадените разрешения за престой, около 1200 поклонници трябваше да посетят Света гора, но предвид лошите метеорологични условия и забраната за корабоплаване, тези, които не са могли да се качат на корабите, изразяват нетърпение и желание да се отправят към манастирите.

Мнозина от чакащите заявяват, че не се страхуват от земетресението от около 5 по Рихтер, което разлюлял Атон само преди няколко дни. Според тях вторичните трусове не променят намеренията им да посетят Света гора и да се поклонят. Те уверяват, че не се тревожат за безопасността си и се надяват ситуацията да се стабилизира скоро.

Междувременно експерти завършиха проверките на щетите след силното земетресение в сряда вечерта. Резултатите показват, че няма сериозни повреди, но нови пукнатини са установени в манастирите Ватопед, Симонопетра, Дохиар, Ксенофонт и в българския манастир Зограф. Повредите са незначителни и ще изискват допълнително финансиране за възстановяване, като много от тях са в участъци, които вече са били повредени при земетресение през юни 2025 г.

