След стрелба в София! Именит лекар спаси студент

Студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, е бил прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София на 24 октомври вечерта. При спешния преглед офталмолозите установили метално чуждо тяло в орбитата на дясното око и разкъсна рана на клепача, характерна за прострелване.

В момента на приемането зрението му било силно намалено – едва до броене на пръсти пред окото. Благодарение на екипа на Очната клиника към УМБАЛ „Александровска“, зрението на младежа било спасено.

Информацията бе споделена от проф. Александър Оскар, ръководител на клиниката, в социалните мрежи. „Да дойдеш в България за уикенда… и да преживееш нещо, което можеше да промени живота ти завинаги“, написа той, подчертавайки сериозността на случая.

След извършените изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков провел спешна операция, при която успешно била извадена сачма от въздушна (газова) пушка. Интервенцията е преминала без усложнения, а състоянието на пациента вече е стабилно.

„Благодарение на отдадеността и професионализма на екипа един млад човек отново ще може да вижда света ясно“, посочи още проф. Оскар.

Инцидентът е пореден случай, който поставя въпроса за контрола върху използването на въздушни оръжия и безопасността в близост до нощни заведения в столицата. Разследването продължава.

