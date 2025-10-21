Пребитият прокурор е с опасност за живота

Бившият зам.-градски прокурор, към настоящия момент прокурор в Градската прокуратура, Иво Илиев, който беше пребит снощи, е в стабилно състояние, но все още е с опасност за живота.

Това каза на брифинг главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

„Снощи около 19:30 ч. е постъпил сигнал за възникнал инцидент в кв. „Малинова долина" и прието лице в лечебно заведение в тежко състояние", обясни той.

„Той е бил пребит от неизвестно лице. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство. Работи се по всички версии", обясни Рашков.

Припомняме, че нападението стана в гаража на Иво Илиев около 20:30 часа в понеделник. Мъж с чук го е причакал.

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана" (ГДО). Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурорът.

