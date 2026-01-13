Слави пусна изповед и обяви изненадващо решение

Слави Трифонов пусна стори във Фейсбук, с което съобщава, че е създал свой акаунт в Тик Ток.

"По цели нощи не мога да спя. Изгледах всички налични филми, които съществуват във всички налични платформи, казва той.

Започнах да гледам тик ток. Тик ток е нещо много интересно.

Има най-различни неща, които ме вълнуват.

Гледам коли, мотори, кучета и различни неща.

Поради тази причина реших да създам профил в Тик Ток.

Както казва българският народ, който е много умен и е измислил една поговорка:

"Барабар Петко с мъжете"

И аз така да бъда като всички.

Имам достатъчно добър екип. Телевизия.

Екипът ми ще се грижи и аз също."

