Слънцето изригна мощно! Задава се силна магнитна буря

Облак от плазма, изхвърлен от слънчево изригване от клас X1.5, може да предизвика силна геомагнитна буря на Земята, съобщава ТАСС, позовавайки се на Лабораторията по слънчева астрономия към Руската академия на науките (РАН) и Института по слънчево-земна физика към Сибирското отделение на РАН.

„Данните от коронографа пристигнаха. Прогнозата беше актуализирана към по-сериозно ниво, тъй като изхвърлянето очевидно се движи ‘директно към’ наблюдателя. Геомагнитната буря предварително се очаква да бъде с интензитет G3“, се казва в съобщението.

Това изригване е първото от най-високия клас X на Слънцето от почти два месеца насам. Слънчевите изригвания се класифицират според силата на рентгеновото излъчване в пет класа: A, B, C, M и X, като A0.0 представлява базово излъчване от 10 нановата на квадратен метър в орбитата на Земята.

Всеки следващ клас представлява десетократно увеличение на мощността. Изригванията обикновено са съпроводени от изхвърляния на плазма, които при достигане до Земята могат да предизвикат геомагнитни бури.

