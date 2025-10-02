Силен трус разлюля няколко български града

Силно земетресение в Турция бе усетено в различни градове у нас.

Според данните на НИГГГ към БАН трусът е с магнитуд от 5,1, а епицентърът му е бил в Мраморно море. Земетресението е регистрирано в Мраморно море, на 40 км от Истанбул.

Според публикации в социалните мрежи трусът, регистриран в 14:55 е усетен по населените места на Южното Черноморие, включително и в Бургас.

Жители на Царево, Ахтопол, Лозенец и Бургас признаха, че са усетили силния трус, предава "Блиц".

"На четвъртия етаж в промишлена сграда с високи тавани се усети леко полюляване в две посоки. Нищо не падна, нищо не се счупи"; "Бургас 3ти етаж усетих силно разлюляване. Аз по принцип не ги усещам. За първи път ми се случва", посочват бургазлии в коментари.

3 минути по-късно е последвал втори трус, този път с магнитуд 4. В 15:07 отново - 2,7.

Няма данни засега за щети и пострадали.

