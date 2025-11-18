Рожден ден днес има Велички епископ Сионий

Рожден ден днес празнуват:

Негово Преосвещенство Велички епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир

Любен Генов, председател на Съюза на българските художници

Иван Портних, бивш кмет на Варна

Проф. Цанка Цанкова, юрист

Инж. Ангел Чолаков, дипломат, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на “Елаците-Мед” АД

Пейо Майорски, председател на Асоциация за защита на потребителите

