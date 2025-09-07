Шокираща заплаха за убийство на наш певец!

Гнусна заплаха за младия музикант Роби, нашумял с хитовете си през последните години.

Той сподели шокираща истина:

в социалните мрежи получава директни заплахи за живота си. Причината – различната му външност и смелостта да бъде себе си, пише "Телеграф".

"Недей да ходиш така сам по такива места, че ще останеш на място някой път... п***л“, гласи един от коментарите, които самият певец публикува в Instagram сторита. Заплахите идват под негово видео от парк, където изпълнява песен.

"Фейсбук е най-токсичната платформа. По принцип гледам да не чета коментари под постовете си, но понякога ми попадат. Днес видях това и си дадох сметка колко е страшно, че хора, които мислят така, се разхождат безнаказано", казва Роби.

Въпреки натиска, младият изпълнител не крие, че се е научил да приема различията си и да се харесва такъв, какъвто е:

"Знам, че имам голям нос, голяма глава, големи зъби и че пея с аутотюн. Но правя музика, защото ме кефи, и вече не ми пука дали съм "криндж" пред някой, който така или иначе не ме харесва. Силно го препоръчвам – да се приемаме повече и да се мразим по-малко."

Въпреки тревожните коментари, Роби продължава с участията си из страната и остава верен на феновете си.

