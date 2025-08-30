Шофьорите изтръпнаха! Автомобил пламна в движение (Снимки)

Шофьорите изтръпнаха, след като автомобил пламна в движение в столичния квартал "Младост 4".

За това съобщиха очевидци в социалните мрежи, цитирани от Би Ти Ви.

На разпространено видео във "Фейсбук" се вижда как на мястото пристига екип на пожарната и огнеборците започват гасенето на горящата кола.

По думите на свидетели автомобилът се е запалил внезапно. Засега няма данни за пострадали. Причините за възпламеняването на превозното средство се изясняват.

