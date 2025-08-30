Общество

Шофьорите изтръпнаха! Автомобил пламна в движение (Снимки)

Няма данни за пострадали

Източник: Снимки: Марица

30 авг 25 | 17:32
240
Фатме Мустафова

Шофьорите изтръпнаха, след като автомобил пламна в движение в столичния квартал "Младост 4".

За това съобщиха очевидци в социалните мрежи, цитирани от Би Ти Ви.

На разпространено видео във "Фейсбук" се вижда как на мястото пристига екип на пожарната и огнеборците започват гасенето на горящата кола.

По думите на свидетели автомобилът се е запалил внезапно. Засега няма данни за пострадали. Причините за възпламеняването на превозното средство се изясняват.

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай