Шофьорите изтръпнаха! Автомобил пламна в движение (Снимки)

Шофьорите изтръпнаха, след като автомобил пламна в движение в столичния квартал "Младост 4".
За това съобщиха очевидци в социалните мрежи, цитирани от Би Ти Ви.
На разпространено видео във "Фейсбук" се вижда как на мястото пристига екип на пожарната и огнеборците започват гасенето на горящата кола.
По думите на свидетели автомобилът се е запалил внезапно. Засега няма данни за пострадали. Причините за възпламеняването на превозното средство се изясняват.
